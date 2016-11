On a marché sur la Lune

Réagissez

Avec l’Opéra d’Alger, le Président avait inventé il y a une dizaine de jours la post-inauguration, une opération qui consiste à inaugurer un édifice qui a été fini, déjà inauguré — par le Premier ministre — et dans lequel plusieurs spectacles ont déjà été joués. Parti inaugurer dix jours plus tard la finition du gros œuvre de la Grande Mosquée d’Alger, le même Président aura inventé l’inverse, la pré-inauguration, l’inauguration d’un édifice avant sa réalisation.

Question de timing, il arrive trop tôt ou trop tard, mais la question n’est pas là, pas plus que dans l’annonce de Ould Abbès, «il marchera bientôt», prédiction qui n’a pas manqué d’étonner tous ceux qui s’attendaient à un redémarrage sérieux du pays. Où est le problème alors ? Il est lié au temps perdu qui ne se rattrape pas ou au stress traumatique relatif à l’effrayante circulation qui se forme à Alger à chaque fois que le Président décide de sortir, rendant la capitale inaccessible pendant de longues heures, générant stress, bagarres et désespoir collectif.

Que le Président se déplace au Salon du livre ou se recueille à El Alia, pourquoi est-il obligé de fermer la ville, obligeant tout le monde à passer en première et mettre une heure pour faire un kilomètre ? On pourrait donner des centaines d’exemples de Présidents qui sortent sans que la population n’en subisse les effets, de chefs d’Etat qui prennent le bus ou ne s’entourent que de deux voitures de protection, anonymes, perçant la foule sans se distinguer.

Pourquoi en faire autant, d’autant qu’il y a une solution, le budget de l’armée étant le seul qui n’ait pas été affecté par l’austérité, la Présidence pourrait se faire prêter un hélicoptère pour déplacer le Président. Les Algérois gagneraient en santé nerveuse et le Président pourrait se déplacer plus vite. Reste, en effet, à construire des héliports un peu partout. Mais les Chinois, ayant construit l’Opéra et la Grande Mosquée, se feront un plaisir d’en mettre partout. A la demande.