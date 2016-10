Ne monter que ce qui est démontable

Réagissez

Saadani parti, on parle encore de Saadani, comme jamais on n’a parlé d’un secrétaire général du FLN avant lui. Il n’aura laissé personne indifférent, aura attaqué tout le monde, sauf ceux qui l’ont placé, et dérivé de la grande ligne en usant de violences verbale et physique. Soupçonné mais non accusé, il aura été le premier sous-directeur du FLN résidant en France et aura réussi à mettre tout le monde contre lui, y compris ses parrains, qui se seraient débarrassés de lui par encombrement du domaine de la morale.

Les commentaires se sont axés sur le pouvoir, celui qui a la force de nommer et dénommer, sans revenir à la personne : grand bavard et bagarreur qui s’attaque aux puissants, la question n’est pas qui l’a limogé puisque l’on sait qui c’est, mais pourquoi a-t-il accepté son limogeage sans rien dire ? Comment se font les passations au FLN ? Ould Abbès a-t-il été élu par le comité central ? Les opposants à Saadani, dont le plus visible, Belayat, ont-ils déjà évoqué Ould Abbès ? Non, mais tout le monde l’aura compris, on ne nomme que celui que l’on peut dénommer, qui part la nuit en effaçant son ombre, soumis à celui qui nomme et gomme en ayant dans ses mains des cartes, judiciaires ou autres, qu’il peut abattre. Sans en référer à ceux, de son parti, qui l’ont élu, Saadani est parti. Il ne va pas nous manquer, mais se sera disqualifié en disqualifiant ce système violent qui ne s’entoure que de personnes contre lesquelles il peut quelque chose en dehors des urnes et que l’on utilise pour attaquer d’autres personnes.

C’est-à-dire souvent des gens peu recommandables mais qui sont manipulables, avec un grand perdant, le pays. Du neuf ? Oui, Ould Abbès a 82 ans et il vient d’annoncer rester sous-directeur du FLN jusqu’en 2020. Tout va bien. C’est la morale de l’histoire, il est plus vieux que son propre parti et nommé par un homme plus jeune que lui qui n’aura que 80 ans l’année prochaine, beaucoup plus vieux que son propre pays.