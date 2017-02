Mohamed et Alexandre sont sur un facebook

Réagissez

Au chapitre «Les grands monothéismes du monde», quand un musulman tire dans la foule, on appelle ça du terrorisme. Si c’est un Blanc, chrétien, on l’appelle une fusillade, et si c’est un juif, on appelle ça de la légitime défense ou, mieux, une opération de maintien de l’ordre. Pour les hindouistes et les animistes, les adjectifs n’ont pas encore été définis par les médias, mais l’on sait déjà que le mot «désinformation» est apparu plusieurs siècles après le mot «information».

Au Québec, il est apparu qu’Alexandre Bissonnette, l’auteur de l’attentat contre une mosquée, est Québécois de souche, c’est donc une fusillade, même si au départ elle a été attribuée à un terroriste islamiste, la rumeur voulant qu’il ait prononcé les mots «Allah Akbar». L’autre suspect, Mohammed Belkhadir, portait en réalité assistance aux victimes, au point où le Premier ministre canadien a envoyé un message à Fox News qui affirmait sur twitter que le suspect était un Marocain.

Finalement, le tueur, l’étudiant Alexandre s’est avéré être un grand utilisateur de facebook et twitter, à travers lesquels il défendait les thèses d’Israël, de Trump et Le Pen, autre chrétienne du pays où la campagne présidentielle se joue encore sur l’islam. Ce qui en dit long sur les idéologies actuelles, croisées sur les terrains des meurtres de masse plus ou moins alimentées par des médias coupables. C’est pour cette raison qu’un autre Mohamed, Mohamed Aïssa, du nom des deux prophètes musulman et chrétien, ministre des Affaires religieuses en Algérie, vient d’appeler les imams à utiliser twitter et facebook.

Pourquoi ? Pour y répandre des mots et du verbe. La morale de cette histoire québécoise ? Six victimes, des musulmans tous binationaux ; un professeur et un informaticien, tous deux Algériens, un boucher marocain, un chef d’équipe tunisien, un comptable et un autre informaticien, tous deux Guinéens. Tous des travailleurs, qui ont étudié dans leurs pays et l’ont quitté, assassinés très loin de chez eux par un étudiant.