Même les entraîneurs devraient s’entraîner à entraîner

C’est tombé (presque) en même temps : au moment où Raouraoua signait un contrat avec le Belge Leekens, limogé chez lui, Saadani était limogé (presque) chez lui, mais en ayant eu l’intelligence d’encaisser un chèque avant. Pour ces deux sports de haut niveau, le principe est le même : on change l’entraîneur sans changer l’équipe, les dirigeants, les propriétaires du club et les sponsors, avec une clause qui prévoit son licenciement possible à tout moment. Le jeu est évidemment d’accepter le jeu et, depuis, les acteurs-joueurs du FLN ont normalement continué à étonner les observateurs en se livrant à une guerre de positions sans bouger, ce qui théoriquement est une impossible acrobatie. Belkhadem n’est pas contre Ould Abbès mais un peu, est contre Saadaini mais avant. Ziari se réjouit du départ de Saadani mais garde ses distances avec Belkhadem et Belayat, qui, lui, est contre Saadani mais sans soutenir Ould Abbès, qui, lui, n’est contre personne, pourvu qu’il reste à sa place.

D’ailleurs, Belkhadem a préféré s’exprimer sur un média américain, ce qui en dit long sur ses ambitions, les Présidents africains étant plus souvent nommés à Washington qu’à Aflou.

Surtout, il conclut par un magistral : «on ne peut pas faire de neuf avec du vieux». Mais de qui parlait-il ? De l’équipe soviétique en place depuis 50 ans ? De Ould Abbès, 82 ans ? De Bouteflika, 79 ans, ou de lui-même, 71 ans ? Peu importe, il faut parler, remuer l’air à la cuillère et rester jeune en trompant le temps et les gens. Finalement, dans l’affrontement de ces gros engins d’époque sur l’autoroute Est-Ouest, le seul qui s’en sort bien c’est Ouyahia. Sans âge et sans âme, le patron du RND, frère adoptif du FLN, est resté cet homme du Centre travaillant pour l’Ouest sans jamais attaquer l’Est, sage jusqu’au bout, avec la possibilité de gagner des bonbons et des quotas dans la prochaine élection et la grande distribution de friandises. De sources concordantes, il dormirait très bien ces derniers jours.