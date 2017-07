Manny and the money

Réagissez

Alors que le voisin marocain entame à pas prudents la libéralisation de sa monnaie, l’Algérie préfère déprécier de façon autoritaire une nouvelle fois la sienne pour tenter d’équilibrer son budget, quitte à ruiner son pouvoir d’achat. Mais la question reste ouverte, laisser sa monnaie flotter et autoriser les transferts d’argent pour créer de la richesse ou au contraire tout fermer pour éviter les possibles attaques des grands groupes financiers contre les monnaies en continuant à créer de la pauvreté administrée. En attendant un débat national sur le sujet, la geek Houda-Imane Feraoun vient d’annoncer l’abandon du m-paiement, la même Imèane qui disait l’année dernière que cette formule pourrait «remplacer le paiement électronique» qui traîne et «ne demande pas d'investissements colossaux», surtout «en Algérie, où l’on compte près de dix fois plus de mobiles que de cartes bancaires». Les réformes bancaires, encore promises par le Président avec le gouvernement Tebboune, promesses qui datent mot pour mot du même Président en 1999, pourront toujours attendre. Pendant donc que les amis du premier cercle continuent d’acheter hôtels et entreprises à l’étranger sans expliquer le processus de leurs transferts financiers, pour la ministre du numérique, nommée par le président analogique, l’argument trouvé pour la mise à l’écart de cette méthode conventionnelle est d’une dramatique banalité : «Menace contre l’économie nationale.» On pourrait lui répondre, par SMS, que c’est le gouvernement qui est une menace pour l’économie, mettant gravement en danger le développement. La boucle est ainsi bouclée, un homme de 35 ans vient d’être mis en prison à El Harrach pour des propos tenus contre la ministre numérique sur Facebook, donc sur internet. Contrairement au Président qui a retiré sa plainte contre le journal Le Monde, celle-ci ira jusqu’au bout et l’indélicat passera des mois en prison. Sans internet. Et sans possibilité de transfert d’argent pour l’achat de cigarettes en prison.