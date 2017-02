Macron, Hamon et les terminaisons en «on»

Réagissez

On ne connaîtra peut-être jamais l’étendue réelle des relations de pouvoir entre l’Algérie et la France. On ne connaîtra pas non plus l’enjeu véritable du passage de 24 heures de Macron à Alger en dehors des contours officiels d’une visite technique et l’inauguration d’une usine de chips. Mais on peut au moins se poser la question : que vient faire cet ex-banquier Rothschild poussé par Attali, fils repenti d’Alger, dopé par le système international, les marchands d’armes, faiseurs de guerre et de krachs boursiers et par l’oligarchie médiatique qui a fait de cet inconnu il y a quelques mois une figure pour diriger la France ?

La question semble longue, mais la réponse l’est aussi ; la France, c’est la banlieue de l’Algérie ou l’inverse, et l’effet Trump peut pousser à élire une Le Pen à Paris. C’est probablement pour cette raison que Macron est à Alger, alors qu’on attendait Hamon, ce Breton qui veut instaurer un revenu universel pour les Français et s’est déclaré prêt à reconnaître l’Etat palestinien. Que sait-on au fond ?

Juste que l’Algérie a de tout temps soutenu le courant gaulliste, ce que Macron ne représente pas, contre la nébuleuse socialiste encadrée par un puissant lobby sioniste pro-américain, allié à l’Arabie Saoudite et Al Nosra, qui jurait hier de détruire la Syrie laïque. Macron dont les positions sont pour la reconduction, est-il pour autant venu prendre une valise d’argent, comme le font souvent les présidentiables français en Afrique ?

On ne le saura jamais, mais on aurait préféré Hamon qui ne surfe pas sur l’islamophobie ou le chantage à la sécurité et possède un véritable programme social , dont va peut-être bénéficier le million d’Algériens résidant en France. Sans la «surprise» Le Pen, le nom du prochain président français va se terminer par «on». C’est une forme d’alternance, qui contraste avec l’Algérie qui a accueilli Macron, dirigé depuis bientôt 20 ans par un homme à la même terminaison. Qui compte sur son successeur pour avoir le même nom de famille.