Ma CAN ma CAN

Réagissez

On change d’entraîneur tous les 3 mois, mais de Président tous les 20 ans. Georges Leekens va ainsi céder la place au 14e entraîneur à travailler sous le règne du hadj milliardaire Raouraoua, sans avoir gagné aucune compétition.

C'est le triste constat de cette étrange alternance qui n'est pas là où elle devrait être, avec en arrière-plan des coûts très discutables ; une formation d'attaque à 200 millions d’euros et un Président à 800 milliards de dollars pour de faibles résultats par rapport aux ressources engagées. Jamais une équipe nationale n'a eu autant de moyens financiers, tout comme jamais l'Algérie n'a bénéficié d'entrées d'argent aussi importantes que sous le règne des Bouteflika. Par raisonnement inverse, on a beaucoup parlé de la réduction des importations en soulignant cette équipe formée à l'étranger et achetée telle quelle, comme son entraîneur. Malgré les discours, les importations n'ont pas baissé et l'équipe nationale n'a que très peu intégré des joueurs locaux. Pas bien grave, ce n'est finalement que du football, même si, pris d'un malaise au Gabon, Raouraoua est lui aussi parti à Paris pour se soigner comme l'a fait juste avant lui un ministre du gouvernement.

Le bonheur ? Pour le philosophe Nietzsche, c'est le décalage entre l'infini de son désir et le très fini de sa réalité. Plus celui-ci est grand, plus on est malheureux et, pour l'équipe nationale et ses millions de supporters bien plus malheureux que la première, entre l'ambition de gagner la Coupe d'Afrique et se faire éliminer au premier tour, le décalage est énorme. Heureusement, pour pallier ce déficit en bonheur, on parle déjà de l'équipe militaire de football, qui a accumulé des succès, pour remplacer l'équipe civile actuelle. Pour la présidentielle, nous n'en sommes pas encore là, car si l'équipe nationale a du mal à passer le premier tour des grandes compétitions internationales, le Président, lui, est élu dès le premier tour. Il y a sûrement une analogie à faire quelque part.