Qui a inventé les inventeurs ? C’est la nature. Qui a inventé la nature ? C’est un autre débat mais on peut déjà dire que l’Algérie n’a pas inventé la voiture, même si elle a réinventé le montage de voitures. Des voitures qui marcheraient sans énergie ni carburant ? C’est encore une utopie mais la jeune Ibitissem Briki, étudiante à l’Institut d’électronique et de génie électrique de Boumerdès (Inelec) a monté un projet, Khatwa, qui permet de recharger sa batterie de téléphone en marchant. Grâce à un ensemble de capteurs de pression placés dans des semelles, l’électricité est produite en marchant, transférée vers la batterie du téléphone. Les 40 vainqueurs admis par le Premier ministre au montage de voitures (10 au départ), n’y ont certainement pas pensé.

Car pour eux, il ne s’agit pas d’économiser de l’énergie mais d’obtenir des terrains en concession, de ne pas payer d’impôts ou de taxes et d’importer des voitures démontées à remonter. Pour l’instant, ce qui est sûr, c'est que le montage de véhicules, c’est-à-dire les kits CKD et SKD, a pour l’instant consommé en importations libellées par le Trésor 1,8 milliard de dollars en 2017 contre 897,35 millions en 2016, soit une hausse de 900 millions de dollars. Ce qui représente 84% de la facture, le reste étant les véhicules finis, en baisse avec 328,22 millions de dollars pour 2017 contre plus de 1,22 milliard en 2016. Qui a gagné au change ? On ne sait pas vraiment mais ce qui est scientifiquement admis, c'est que la marche à pied génère une énergie gratuite et infinie pour les téléphones d’Ibtissem Briki, même si l’on n’a pas vraiment suivi les développements de son invention. Bien sûr, objecterait Tahkout, en roulant en voiture, on peut aussi recharger son téléphone via la prise allume-cigare. Sauf que les cigares polluent l’atmosphère et comme Tahkout et ses collègues monteurs ont dû faire du chemin à pied pour arriver là où ils sont, ils auraient pu produire de l’énergie en marchant et faire baisser la facture de carburant.