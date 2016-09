Les portes de la perception

Réagissez

C’est d’une périodicité réglée à la Suisse, à chaque rentrée, deux camps se font face, comme si le grand peintre du pays retraçait sa ligne de démarcation à la peinture fraîche pour donner une image plus propre des grands boulevards. D’un côté, le pouvoir et ses alliés, sûr de lui ou qui fait bien semblant de l’être, toujours à la limite de l’arrogance mais qui s’en sort généralement bien, ayant pratiquement toutes les cartes en main, même les fausses.

De l’autre, l’opposition et ses différents démembrements, moins sûre d’elle mais vindicative, offensive et méthodique, qui avance dans le même sens malgré les barrages et les panneaux d’interdictions, qui a beaucoup d’amis, dont de nombreux virtuels, mais un seul ennemi déclaré, le premier camp, celui du régime. Bien sûr, tout n’est pas aussi manichéen, le régime lui-même est divisé en plusieurs centres, vaisseaux amiraux et têtes de gondoles, comme il est par exemple partagé entre ceux qui veulent manger avant d’aller chasser et ceux qui préfèrent attendre un peu pour voir ce qu’il y a comme gibier récolté.

L’opposition aussi n’est pas non plus uniforme, divisée en maisons, quartiers, daïras et tribus, scindée en chefferies par des chefs qui se départagent aussi, par exemple entre ceux qui veulent être au pouvoir avant les élections et ceux qui préfèrent l’être après, pour des raisons évidentes de calendrier et de légitimité.

Bien sûr, tout n’est pas aussi caricatural, on peut retrouver des amis et des ennemis du pays dans les deux camps et même des amis d’ennemis qui font semblant d’être les ennemis des amis tout en affirmant être ami de tout le monde, surtout de soi-même. Bien sûr, tout n’est pas aussi simple, car au fond, rien n’est simple. A part la rentrée. Comme à travers une simple porte, on sort, on rentre, pour ressortir et re-rentrer l’année prochaine. Et on ne peut accuser personne d’être responsable de la porte, de détenir la clé ou d’y avoir installé une alarme.