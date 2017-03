Les pores de l'import

Réagissez

Le problème, une incohérence à la base, tend à se compliquer. Après avoir envisagé l’instauration d’une licence d’importation pour chaque produit, le gouvernement est en train de décider de ne recourir à cette méthode bureaucratique que pour 5 produits seulement, la première idée étant inapplicable.

A savoir les voitures, le ciment, le rond à béton, le fil de machine et, bien sûr, les bananes. Pour ces produits élus parmi les élus, si on peut presque comprendre le cas des 3 premiers, on peut encore se demander quel est ce problème récurrent du régime algérien avec la banane. Est-ce un produit stratégique ? Est-ce que le Premier ministre Sellal en mange 50 kilos par jour ? Ouyahia a-t-il profité de la longue absence du Président à la Présidence pour planter une bananeraie dans les jardins d’El Mouradia ? La réponse reste un secret d’Etat bien gardé, mais pour revenir à ces licences d’importation, on peut voir avec quelle facilité les interdictions sont contournées. Pour exemple, Tahkout, qui s’engouffre dans le marché du montage de voitures, l’importation étant très limitée, mais pour finalement importer des véhicules neufs sans pneus pour leur placer des pneus ici. Ce qui est une forme de montage au sens très large, et qui a fait dire aux Algériens que Tahkout est le vulcanisateur le plus cher au monde. Oui, mais où est l’incohérence citée au début ? On en a déjà parlé, pour importer n’importe quel produit, il faut passer par la Banque centrale, qui délivrera des euros ou dollars en contrepartie de dinars. Ainsi, l’Etat algérien délivre de précieuses devises durement gagnées par les foreurs d’hydrocarbures du Sud pour n’importe quoi. La solution ? On l’a déjà évoquée aussi, ouvrir le marché de la convertibilité du dinar et, pour équilibrer l’offre avec la demande en devises qui va exploser, verser une partie du Fonds de régulation de recettes sur un marché de change que l’Etat aura mis en place. Et après ? Après, peut-être en finir définitivement avec les bananes.