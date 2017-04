Les points de convergence

Réagissez

En mathématiques, quand deux séries indépendantes au départ se croisent, on donne à cette fusion des champs le nom de hasard, qui peut être bon ou mauvais, ce qu’on désigne par la chance ou la malchance.

En Algérie, c’est plutôt de la malchance, prévue pour cet été en plus des jet-skis au Sirghaz, cause austérité, les réserves de change vont passer en dessous de la barre fatidique des 100 milliards de dollars, signe du début de la fin. Sur l’autre versant financier, la barre des 200 DA pour 1 misérable euro va aussi être atteinte. On pourrait qualifier ces deux séries de mauvais coup du sort, sauf que ces chiffres, indépendants en théorie, sont liés par une constante, l’incompétence économique des dirigeants. Pourtant, en 1999, le candidat Bouteflika s’inquiétait déjà, lors de sa campagne à Béchar, de la faible valeur du dinar par ces mots : «Je suis triste de dire que je ne suis pas fier d’être Algérien.» 18 ans plus tard et sous son régime, le dinar est encore au plus bas. Où en est la fierté ? Elle est pour les responsables dans cette étrange dialectique pour expliquer l’économie absente et la faiblesse de la monnaie, régulièrement reprise par Sellal, Ould Abbès et Ouyahia, le trio d’experts dont la compétence économique est inversement proportionnelle à leur longévité au pouvoir : si on est pauvres c’est que l’Etat donne tout aux pauvres, à travers un système d’aides qui n’a pas d’équivalent dans le monde. Ce qui est évidemment faux, mais si l’on comprend bien le discours, si l’Algérie est pauvre, ce n’est pas à cause du régime mais à cause des pauvres. En gros, il suffirait que les Algériens soient riches pour que l’Etat le soit. Mais pourquoi les Algériens sont-ils pauvres alors que les Espagnols, les Sud-Coréens et les Tunisiens le sont moins ? Sellal n’a pas de réponse à cette question, mais on l’aura compris, en dehors de l’économie, c’est d’abord de la psychanalyse : dans l’échec, c’est souvent celui qui en est le premier responsable qui l’admet le moins.