Les pieds et les non-pieds

S’il n’est pas mathématicien mais administratif, le directeur de cabinet de la Présidence est régulièrement accusateur. Sa dernière cible «des parties qui ont un pied ici et un autre là-bas», jugés coupables «de vouloir déstabiliser le pays». L’énoncé est incomplet mais on aura compris qu’il ne parlait pas du Bangladesh mais de l’Algérie, et que le deuxième pied, celui qui est là-bas, n’est pas en Uruguay mais quelque part en Europe. Mais pourquoi pas, sauf que du point de vue de la logique mathématique, Ahmed Ouyahia a manqué de rigueur. Voulait-il dire que ceux qui ont un pied ici et un autre là-bas sont des gens qui veulent déstabiliser le pays ? Si c’est le cas, il vise donc Amar Saadani et Abdesselam Bouchouareb, propriétaires immobiliers à Paris et résidents en France, et Chakib Khelil, milliardaire au Panama et résident aux Etats-Unis.

Si Ouyahia veut dire que ceux qui n’ont pas un pied ici et là-bas ne veulent pas déstabiliser le pays, il disculpe de fait 40 millions d’Algériens, dont la partie qui veut réellement déstabiliser l’Algérie, les mafieux, corrompus, terroristes ou ex-terroristes, dont l’un de ces derniers a d’ailleurs été reçu par Ouyahia lui-même à la Présidence. Le directeur de cabinet n’est sûrement pas un spécialiste de logique mathématique où l'implication est un connecteur binaire du langage du calcul des propositions, c’est-à-dire que si une proposition p implique une proposition q, la proposition non p implique la proposition non q. Dans ce cas, si avoir un pied ici et un pied là-bas signifie que l’on est un déstabilisateur et deux pieds ici que l’on est innocent, avoir un seul pied ici ou pas de pied du tout veut dire que l’on est encore plus innocent. Ce qui finalement reste logique puisqu'un poteau ou un escargot ne peuvent déstabiliser l’Algérie. Oui ? Non ? Le problème est finalement organique et illogique : comment une seule main étrangère peut avoir des pieds un peu partout.