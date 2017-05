Les pays multiples qui jamais ne se croisent

Réagissez

On pourrait croire que c'est de l'acharnement contre une personne alors que c'est simplement une mise à jour d'affaire, sur un dossier dont on a déjà parlé et qui a lentement suivi son cours dans le grand oued à sec de la justice. On s'en rappelle, alors que Djamel Ould Abbès déclarait officiellement la fin de l’argent sale et de la chkara tout en promettant des élections sans tâches et sans milliardaires, les services de sécurité saisissaient dans son propre domicile de Moretti, d'importantes sommes d'argent et des listes électorales, appartenant de toute évidence à son propre fils.

A cette époque, en pleine campagne électorale, le secrétaire général du FLN s'était montré discret en annonçant simplement : «Je fais confiance à la justice de mon pays.» Ce qui veut bien dire que la justice s’est saisie de cette affaire sensible, mettant en cause l’un des plus hauts responsables du pays. Hier, retournement de situation, Djamel Ould Abbès a défié toute personne «qui détient une preuve d'un dossier judiciaire» concernant son fils, «de la lui montrer».

Ce qui là signifie que le dossier a été classé, sans suite, ce qui n’a étonné personne, sans rire. L'affaire semble donc bouclée, mais en attendant de nouveaux Panama papers qui commencent à retomber, on a appris de la bouche de Ould Abbès que son fils, innocenté, résidait en France. Ce qui là non plus n'étonne personne, la plupart des responsables qui vantent le présent fabuleux du pays et son avenir radieux sous la conduite lumineuse du Président, ont pris soin de mettre leurs enfants à l'étranger.

Quelle projection sur le futur peut-on alors donner et quel sens accorder à des élections quand les propres enfants des dirigeants ne vivent pas dans le pays où leurs parents ont été élus ? Oui, le FLN a gagné les élections, mais pourquoi faire ? Finalement, pour perpétuer la géographie ; Ould Abbès habite à Moretti, son fils en France, et le reste dans l'AADL, un lointain pays triste où les ascenseurs ne fonctionnent pas.