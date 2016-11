Les guerres tièdes

Réagissez

Comment diviser une sphère qui ne tourne pas rond mais possède un axe, certes incliné ? Cette question que les mathématiciens n’ont pas résolue a été réglée par la géostratégie. Le monde est divisé en plusieurs axes, Cuba est alliée à la Russie, qui est alliée à la Syrie, contre la Turquie et la France mais avec l’Indonésie. Le Maroc est dans l’axe américano-européen où l’on retrouve la Corée du Sud, la Jordanie, Israël et les îles Fidji, contre Cuba, l’Angola et la Bolivie. Entre guerre froide et guerre chaude, quand les camps ne sont pas clairs et les positions floues, on bombarde pour les définir.

Quant à l’Algérie, elle est officiellement dans le camp cubain : 8 jours de deuil pour Castro, sûrement moins pour Hollande ou Merkel, mais peut-être 8 jours pour Mohammed VI, même si le Maroc n’est pas dans le même camp. S’il est peu probable que Trump bombarde l’Algérie ou Cuba, on a vu le Sommet afro-arabe s’autodétruire dans ces jeux d’alliances ; le Maroc s’est retiré en voyant l’épouvantail sahraoui, entraînant avec lui l’Arabie Saoudite, le Qatar et autres pays de l’axe US. Lamamra a préféré jouer sur ce paradoxe, il étudie l’adhésion du Maroc à l’Union africaine, un pays pourtant africain, tout en se rendant à l’évidence, le partenariat Chine-Afrique est largement plus dynamique que le partenariat Monde arabe-Afrique. Les peuples sont évidemment perdants, voire la planète entière, et la prochaine réunion de Vienne pour réduire la production de pétrole a peu de chances d’aboutir, tout comme l’entente entre les deux géants du Maghreb. C’est ainsi, par le partage des mondes, deux pays avec le même peuple, les mêmes langues, la même histoire et la même géographie, se sont retrouvés des deux côtés d’une frontière invisible. Ils détiennent ce triste record mondial, celui de la plus longue frontière terrestre fermée depuis le plus grand nombre d’années. Pour aller d’Alger à Casa par la route, il faut passer par l’Espagne ou la Mauritanie.