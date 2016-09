Les erreurs de frappe dans un pays violent

Réagissez

Il y aurait d’autres batailles, par exemple qui arrivera le premier sur Mars ou qui sera le dernier sur l’échelle terrestre du bonheur collectif. L’Algérie a choisi celle-ci, le procédé de fabrication des cerveaux des petits Algérien(ne)s qui seront appelé(e)s à devenir la classe moyenne ou dirigeante du pays, ce que l’on appelle le système d’enseignement. Mais comment s’étale cette bataille ? Il y a d’abord le choix du ministre, par celui qui gère en parallèle les courants islamo- conservateurs et n’entre jamais directement dans la bataille.

De cette nomination, d’autres en découlent, les 50 directeurs de l’éducation et ensuite les commissions pédagogiques qui se réunissent, la phase de préparation du programme puis celle de l’élaboration des manuels scolaires. L’impression vient à la fin, suivie de la distribution, afin que les livres finissent dans le cartable de l’écolier, qui lui n’a rien demandé, préférant aller jouer avec les moutons dans les prés.

C’est donc dans ce parcours semé d’embûches que tout peut arriver, des erreurs intentionnelles ou pas, des pièges, des croche-pieds et des erreurs de frappe, comme celle qui a placé Israël à la place de la Palestine, le Maroc à la place du Sahara occidental, ou la bactérie avant l’apparition de l’homme. Il y a d’autres erreurs, comme celle d’avoir mis la composante amazighe de l’Algérie comme vague minorité, d’avoir débaptisé les rue Yveton et Sidi Houari à Oran, étant évident que le développement a pour objectif de faire le moins d’erreurs possibles.

Ce que n’ont pas compris ceux qui sont encore dans l’erreur et ceux qui contestent, de façon très naturelle, que quelqu’un de moins intelligent puisse les gouverner, leur donner des ordres et décider à leur place ce qui est bon pour eux et leurs enfants. Où est l’erreur ? Partout. Il paraîtrait même que le livre d’anglais de 2e année moyenne ait été écrit en anglais. Un véritable scandale sur lequel les enquêteurs ne manqueront pas d’enquêter et les sanctionneurs de sanctionner.