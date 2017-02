Les bons et les mauvais classements

Réagissez

Sous l’ère de la menace comme forme ultime de gestion de la société, on ne devrait pas s’attarder sur la mise en garde du ministère des Affaires étrangères à propos des classements internationaux de l’Algérie. Mais ce débat, exercice informatif entre la subjectivité et l’objectivité, est sérieux et on peut comprendre le MAE qui s’attache à donner une bonne image de l’Algérie. Mais pourquoi s’énerver quand les journaux reprennent les mauvais classements ou des avis aléatoires sur Alger la ville la plus sale ou la plus chère ?

Il est évident que si l’on est contre les méthodes du régime actuel, on va avoir tendance à donner les mauvais classements, et à l’inverse, sous la même menace ou la docilité, donner les bons. Mais il y a des indices qui ne trompent pas, comme l’IDH, indice de développement humain, où l’Algérie occupe la 82e place, relative mais non absolue. Au niveau santé, l’Algérie a un 59 sur 100, soit au-dessus de la moyenne, mais en qualité de l’enseignement, une 69e place sur 72 pays étudiés, donc mauvaise note.

L’Algérie fait partie des 50 pays les plus violents, établie à la 104e place dans le classement Global Peace Index, mais 39e au football pour le classement FIFA/Coca-Cola, qui s’appelle vraiment comme ça alors que personne, pas même le MAE, ne le conteste. 17e dans l’égalité des chances pour les filles, une bonne note dans la mesure où elle est supérieure à celle des Etats-Unis. Ne parlons pas de la corruption, où l’Algérie collectionne les mauvais points, mais des transports et logistique où elle est 75e sur 160, là aussi avec juste la moyenne.

L’Algérie est donc un pays moyen et il peut donc faire mieux, sans s’attarder à lister à l’infini ces classements comme le record de longévité de ses Présidents. Mais le MAE veut mettre de l’ordre dans les classements, ce qui est son droit et n’est pas forcément un pléonasme. Sauf qu’il faudrait d’abord savoir à quelle place est classé le ministère des Affaires étrangères algérien par rapport à ses équivalents dans le monde.