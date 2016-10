Les bateaux de Batna

Réagissez

Lu ce titre dans la presse : «14 casemates détruites à Batna. 15 harraga interceptés au large d’El Tarf.» Deux grands phénomènes sociaux condensés dans la même information mais qui n’ont a priori aucun rapport entre eux. A priori. Mais c’est une bonne nouvelle multipliée par 14, suivie par une mauvaise, multipliée par 15. A-t-on gagné à l’échelle du budget ? Pas si sûr. Un rapide calcul montre qu’on a gagné 14 habitations que les terroristes ne pourront plus occuper puisqu’elles ont été détruites, mais les 15 harraga qui auraient été 15 de moins à demander un logement ont été arrêtés, ils sont donc de retour sur le sol national et devront s’inscrire sur les listes AADL.

Logiquement, ils auraient pu occuper les casemates, mais elles ont été détruites. Et si ceux qui ont construit ces 14 casemates étaient partis en mer, ils n’auraient pas construit leurs casemates. Sauf qu’ils auraient peut-être été arrêtés et seraient revenus. Pour construire des casemates ? Pas forcément. Si les casemates ont été détruites, leurs habitants n’étaient pas là. Où étaient-ils ? Et si c’étaient ceux-là mêmes qui, après avoir fui l’armée venue détruire les 14 casemates, sont partis à El Tarf, au bout du pays, pour prendre la mer ? Logiquement alors, une fois arrêtés et revenus, ils vont repartir à Batna reconstruire leurs casemates. La Marine nationale n’aurait donc pas dû les arrêter et les ramener en Algérie, par coordination avec l’Armée nationale. Sauf que dans la même logique, pourquoi aller à Batna pour reconstruire des casemates alors qu’on peut le faire à El Tarf sans se déplacer ? Sauf que rien ne prouve que les harraga d’El Tarf sont des constructeurs de casemates à Batna. Car c’est peut-être beaucoup plus simple. Si à Batna il y avait une mer, probablement qu’on n’y construirait pas de casemates. Mais on partirait en bateau. C’est donc la faute au gouvernement, qui n’a pas pensé à mettre une mer dans les Aurès et a préféré la mettre au bout du pays.