Les annees qui se suivent

Pré-bilan de fin d’année, au Moyen-Orient et après de rudes combats, Daesh a perdu sa guerre télécommandée et la Syrie peut commencer sa lente reconstruction. Tencent, l’équivalent chinois de Facebook avec messagerie instantanée, jeux en ligne et paiement sur mobile, vient de dépasser en bourse la valorisation de Facebook, soit 500 milliards de dollars. A Cuba, le processus électoral pour élire un successeur au frère de Fidel Castro, mort l’année dernière, démarre ces jours-ci, Raul Castro ayant décidé de quitter le pouvoir en février 2018. Au Chili à l’observatoire de La Silla, une exo-planète baptisée Ross 128 b vient d’être découverte à 11 années-lumière de la Terre, soit « seulement » un million de fois la distance Terre-Mars. En Suède, le prix Nobel de littérature 2017 a été décerné à Kazuo Ishiguro, romancier britannique d’origine japonaise né à Nagasaki, auteur d’un passionnant travail sur la mémoire. En Egypte, une nouvelle cavité grande comme un avion vient d’être découverte dans la grande pyramide de Chéops. Mike Horn, Sud-africain de 50 ans, a mis 57 jours pour parcourir les 5100 kilomètres de l’Antarctique, devenant le premier homme à réussir la traversée intégrale à pied du continent en solitaire. Dans le reste de l’Afrique, après l’Angolais Dos Santos qui a renoncé au pouvoir en août dernier après 38 années de règne et Jammeh, président de la Gambie pendant 23 ans parti en janvier, c’est Mugabe qui quitte le pouvoir suite à « un coup d’état légal » selon la Cour Suprême du Zimbabwe. En Algérie, le plus grand pays du continent et 10ème au monde par sa superficie, le FLN d’Ould Abbès, célèbre astrophysicien, et le RND d’Ouyahia, archéologue réputé, se sont partagé la majorité des 1541 communes algériennes pour une grande reconduction qui s’apparente plus à un mortel immobilisme. Pour le pays, on peut déjà imaginer que le bilan de l’année prochaine sera le même que celui de cette année. Parce que le bilan de cette année est le même que celui de l’année dernière.