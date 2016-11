Réagissez

Ils s’appellent John, Mary ou Rodriguez et sont 500 grands électeurs, des députés et sénateurs qui ont été élus aujourd’hui pour élire le 19 décembre prochain le Président de la première puissance militaire mondiale. La démocratie américaine est ainsi faite, on choisit ses grands électeurs, désignés par les instances des partis, qui à leur tour choisissent le Président dans un suffrage indirect. Même si ces 500 sont affiliés aux partis et leur vote connu à l’avance, on pourra contester ce filtre entre le citoyen et le chef d’Etat. Mais ce n’est pas le sujet, cette année les électeurs américains ont eu le choix entre Clinton et la troisième guerre mondiale ou Trump et le retour du Ku Klux Klan. Triste destin, même si pour les Algériens et le reste du monde, il est plus souhaitable d’avoir un Trump isolationniste qu’une Clinton interventionniste, à la solde des marchés financiers, fille du système, de l’industrie de l’armement et des lobbys sionistes partisans de la stratégie du chaos.

Arrivée rapidement dans l’impasse après moins de trois siècles, la démocratie américaine n’est donc plus un modèle, pas même pour l’Algérie, où si le suffrage est direct, les élections sont souvent directement truquées, en amont et en aval. Prochain scrutin, avril 2019, qui opposera probablement Bouteflika à lui-même. Mais qui a choisi de le choisir ? Tout comme aux Etats-Unis, on estime qu’il y a environ 500 personnes en Algérie, peut-être un peu moins, des grands électeurs qui décident de faire passer tel candidat du système ou tel autre. Sauf qu’ils ne sont pas choisis par les Algériens mais à travers un ensemble de mécanismes opaques internes où se mêlent l’influence, le pouvoir de nuisance, l’argent, la haute administration, les chefs militaires et religieux. C’est une démocratie élitiste et oligarchique, plus proche de la Grèce antique que de la Suisse. Techniquement donc, si les Etats-Unis ont 240 ans de retard, l’Algérie en a 2000.