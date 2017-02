Le temps cyclique

Réagissez

C’est l’objet d’un récent film, Premier contact, qui met en scène les images de nos souvenirs futurs, tout comme Interstellar, autre film qui affirme le caractère cyclique du temps, sortant de l’idée moderne du temps linéaire s’inscrivant sur une droite sans appel. Au-delà des philosophies antiques qui insistent déjà sur le sujet, l’épistémologiste Ferdinand Gonseth inspire les foules encore aujourd’hui à travers ses réflexions sur «le défi du temps». Il ne visait pas l’Algérie, et la Suisse n’est pas identifiée comme la main étrangère, mais L’Odyssée de l’espace d’Arthur C.

Clarke montre bien que la science-fiction aime ces concepts. Pas pour glorifier l’éternel retour, mais rappeler que la durée n’est qu’apparence, tout étant inscrit dans une dimension supra-temporelle qui se boucle, comme le temps B de Boumediène repris par le temps B1 de Bouteflika dans un concept du temps immobile. Les Algériens, qui n’aiment pas la science-fiction et lui préfèrent les dessins animés, comprennent intuitivement Gonseth et sa «négation du temps qui caractérise l’utopie comme la dystopie, son double négatif».

Raouraoua aussi, à la tête de la FAF depuis un temps immobile, Sidi Saïd également, depuis 20 ans à la tête des travailleurs, ou «sur leurs têtes», ou encore les 2 Bouteflika qui ont juré de tuer le temps et tous les gens qui y vivent. Le passé est donc comme les albums dessinés, une suite d’images du présent qui, lorsqu’on les fait défiler, donnent l’impression d’un mouvement et d’un passé linéaire.

En réalité, Bouteflika était déjà là il y a 50 ans, alors ministre de la Jeunesse et des Sports, à l’époque où l’Algérie n’avait gagné ni Coupe d’Afrique ni Coupe du monde, et si l’actuel ministre des Sports, Ould Ali, a demandé à Raouraoua de démissionner, il oublie que celui-ci est élu. D’ailleurs, il aurait pu aussi demander la démission de Sidi Saïd, du général Toufik avant lui, ou même des Bouteflika pour leur bilan. Là, bien sûr, on est dans la science-fiction. Pure.