Le soleil de Fawzi

Qui a inventé les inventeurs ? C’est la nature. Qui a inventé la nature ? C’est un autre débat mais les scientifiques savent que l’on doit à peu près tout au soleil, qui nourrit les plantes, qui nourrissent le mouton que l’on mange. C’est dans ce cadre que Fawzi Berrahma, un inventeur algérien originaire de Mostaganem, s’est classé deuxième à Londres dans un concours de projets novateurs, en développant un chargeur sans fil pour smartphones fonctionnant à l’énergie solaire et à la lumière.

Ce n’est pourtant pas contre lui mais dans un autre cadre que Houda Imane Feraoun, ministre des TIC, vient de s’insurger contre les classements mondiaux sur internet qu’elle a qualifiés d’inventions. Elle parlait sûrement de ce dernier classement qui place l’Algérie à la 161e place sur 189 pays sur la base d’un test consistant à calculer la vitesse de téléchargement d’un film de 7,5 Go. La ministre des sms a affirmé que ces «rapports erronés visent probablement à pousser l’Algérie à ouvrir davantage son marché au produit étranger non pas pour l’investissement mais pour que des sociétés étrangères aient le monopole du marché dans un secteur aussi stratégique que les télécommunications». Ce qui reste une bonne question, qui fait les classements ? Là, la ministre a tenu à préciser que «seule l’UIT (Union internationale des télécommunications), organisme onusien, est habilitée à classer les pays». Sauf que la même UIT classe l’Algérie 102e sur 176 pays dans son rapport 2017 pour le même internet.

Elle a donc gagné quelques places par rapport à l’autre classement mais reste toujours dernière du Maghreb, derrière la Mongolie, loin derrière l’Iran ou le Costa-Rica et très loin derrière le Kazakhstan, les îles Barbades et la Biélorussie, sans parler de la Suède, le pays que déteste Ould Abbès. Qu’est-ce que la vitesse ? C’est la fibre optique, qui n’est finalement que de la lumière, celle-là même, gratuite, émise par le soleil, à l’origine de l’invention de Fawzi Berrahma. On n’a rien inventé.