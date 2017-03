Le sixième sens et demi

Réagissez

Voir avec les oreilles ou parler avec les yeux ? Ecouter avec la bouche ? La question n’est pas si absurde, car au moment où le gouvernement lance un appel (par affichage) pour que les gens votent, «samma3 soutek» (fais entendre ta voix), Anouar Rahmani, jeune romancier de Tipasa, est arrêté par la police qui lui a demandé ce qu’il y a dans son livre. Effectivement, la police aurait pu le lire avant de convoquer le jeune écrivain, mais s’il faut faire écouter sa voix, ça ne veut rien dire non plus puisqu'il s’agit de déposer en silence un bulletin de vote dans une urne. D’ailleurs, dès qu’on élève la voix, on devient condamnable, passible de prison. Voire de mort. A quel sens se vouer alors ? Ecrire ? Parler ? Toucher ? Ou voter sans rien dire et crier dans les tribunes pour le Mouloudia ou l’USMA ? Peut-être, c’est probablement ce que le gouvernement souhaite, sans le dire. Donc, il ne faut rien dire, faire entendre sa voix mais en silence et écouter. Mais qui ? Le Président ne parle pas, il écrit, à des gens qui lisent peut-être mais n’entendent pas, et on dit même (on le chuchote avec la bouche) que le Président est mort mais qu’il ne veut pas le dire. Oui, on peut le comprendre, mais le romancier de Tipasa, qui n’est pas Albert Camus, pourquoi a-t-il été arrêté par la police qui n’a pas lu son livre ? Aurait-il parlé de sexe ? Dans ce cas, pourquoi Amine Zaoui n’est pas encore à Serkadji ? Et s’il s’agit d’une atteinte à Dieu, on doit comprendre que Dieu ne sait pas se défendre tout seul et qu’il doit compter sur la police de Tipasa pour l’aider. De quoi perdre ses sens, bouche, oreille, œil, mains, 4 sens. Attention, piège : quel est l’organe le plus grand du corps humain ? Non, c’est la peau, organe du 5e sens. Une morale pour finir cette triste histoire dans un pays gouverné par des tristes personnes : on pense généralement que le sixième sens est lié à une perception extrasensorielle. Non, c’est simplement le sens de l’humour. Heureusement qu’il existe.