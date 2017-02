Le rude hiver 2017

Réagissez

Non, ce n’est pas du football, l’Algérie vient d’obtenir le (petit) score de 3,4 sur 10, obtenant glorieusement la 108e place dans le monde, reculant de 20 places par rapport à 2015. Dans quel domaine ? Le handball ? Presque, c’est dans la corruption. Ce qui vise la gouvernance suprême, ses critères de nominations, son entourage et son laxisme, et bien sûr le ministère de la Justice, jugé peu motivé à lancer des enquêtes sur la corruption en haut lieu. Ou encore l’Organe de lutte contre la corruption, bien installé à la placette de Hydra et dont les voisins commerçants se demandent à quoi sert-il. Heureusement, d’autres ministères ont contre-attaqué, Boudiaf, de la Santé, qui a annoncé à un public sceptique : «Nous avons des équipements hospitaliers qui n’existent même pas en Europe et au niveau international», évidemment sans préciser quels sont ces équipements. Suivi de près par Feraoun de la Poste et des Télécommunications : «Nous sommes 3es dans le monde dans les TIC», ce qui revient à dire que l’Algérie a dépassé dans ce domaine soit les Etats-Unis, la Corée du Sud, le Japon ou la Finlande. Au sujet de la médecine d’ailleurs, qui recoupe quelque part le football, le hadj Raouraoua, homme le plus détesté du moment, a apporté un démenti sans le vouloir en expliquant sa visite à Paris : «Cela fait quelques mois que je souffre un peu. Au Gabon, j’ai eu un petit malaise, j’ai décidé alors d’aller consulter à la clinique dans laquelle j’ai l’habitude de me soigner.» Pour un petit malaise donc, il va régulièrement dans une clinique parisienne, ce qui en dit long sur la prise en charge médicale en Algérie des hauts responsables, sans parler de celle du citoyen de base. On pourrait citer Voltaire, qui dit que la politique consiste en des hommes sans principe à diriger des hommes sans mémoire. Mais pour des raisons patriotiques, il est préférable de citer Mulder, célèbre cartographe de Blida : «Les ministres naissent pas loin de Tlemcen mais meurent très près de Paris.»