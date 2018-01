Le révisionniste

Réagissez

C’était plus ou moins attendu avec ces volte-face qui déstabilisent le champ économique, le Premier ministre va encore réviser la liste des bénéficiaires de montage automobile après l’avoir publiée. Il aurait pu le faire avant sauf qu’avant, il avait révisé le dossier et publié une liste de 5 entreprises autorisées à monter des voitures démontées, cette même liste qui va être révisée.

Quand ? Après. Mais avant l’avant, il avait aussi révisé le marché de l’automobile et décidé d’arrêter les importations pour favoriser les usines locales d’assemblage. Mais avant, que faisait-il ? Il achetait et vendait des voitures comme tout le monde, un peu moins cher vu les avantages liés à ses fonctions.

Mais c’est un réviseur invétéré et aujourd’hui encore il révise, dernièrement en visite à Tizi-Ouzou il a même fait réviser tout le monde en révélant que l’actuel président de la République était contre l’interdiction de la conférence de Mammeri, celle qui a déclenché la vaste révolte durement réprimée d’avril 80. On ne sait pas si Ouyahia, lui-même Kabyle de Tizi Ouzou, cadre à la Présidence à l’époque, était pour ou contre. Et pour cause, il révisait, la tête dans le cahier, et il a bien fait puisque plus tard il réussissait l’exploit d’être 2 fois chef du gouvernement, promulguant la loi sur la généralisation de la langue arabe pour se féliciter plus tard de la généralisation de Tamazight, et deux fois Premier ministre, pilotant le changement de Constitution pour permettre au même président de briguer des mandats à vie, faisant plus tard l’apologie de l’alternance démocratique.

Aux dernières rumeurs, il serait aussi en train de réviser comment devenir président, le soir quand tout le monde dort. Car il révise, tout, tout le temps, même lui, ses dossiers, ses listes, lois, décrets et alliés. Quelqu’un qui révise autant et autant de choses à la fois devrait rapidement passer aux classes supérieures. Pourquoi alors avons-nous cette étrange impression qu’il redouble tout le temps ?