Le rapport

A l’affût du moindre avis des USA le concernant, le régime algérien vient d’applaudir à la publication d’un rapport du département d’Etat américain sur la situation des droits de l’homme au pays d’El Hamel. Satisfaite du rapport qui se dit «satisfait des progrès effectués en Algérie dans le domaine des droits de l’homme», l’Algérie officielle gagnait ainsi quelques points à l’international et El Moudjahid titrait avec fierté : «Droits de l’homme, le département d’Etat américain salue les grandes avancées enregistrées en Algérie». L’optimisme a été de courte durée : deux jours plus tard, la police arrêtait à Sétif Abdelhamid Madani, propriétaire de l’hôtel Hidhab, pour, selon la sûreté de wilaya, «la publication d’une vidéo appelant les forces de sécurité à respecter les médecins grévistes et à les protéger du pouvoir au lieu de les tabasser». Ce qui est étrange puisque l’inverse, appeler à tabasser des gens, est un délit puni aussi par la loi qui s’appelle incitation à la violence.

Ce qui signifie qu’en Algérie, appeler à tabasser ou appeler à ne pas tabasser sont punis de la même façon. Absurde ? Pas vraiment, en réalité les autorités n’ont pas bien lu ce rapport américain, à l’intérieur y étaient soulignés «l’atteinte illégale à la vie privée», «les lois interdisant certaines formes d’expression», «les limites à la liberté de la presse», «les restrictions sur la liberté d’assemblée et d’association» et «la corruption des responsables, y compris les perceptions de manque d’indépendance et d’impartialité judiciaires». Les Algériens savent-ils lire ? Quand ils le veulent. Les Américains ont-ils toujours raison ? Non, heureusement, et leur avis n’intéresse que ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Mais en Algérie, ceux qui critiquent ont toujours tort et les médecins résidents, comptant organiser une nouvelle marche pacifique à Alger cette semaine, devront faire face aux «progrès effectués dans le domaine des droits de l’homme». A leurs risques et périls.