Le puits et le trou

Comment être riche avec quelque chose que l’on n’a pas créé ? Comment transformer l’énergie en argent numéraire sur des comptes en Suisse ? Cette question qui agite les (al)chimistes, métallurgistes et scientifiques depuis des millénaires, avant même l’invention de la Suisse, a trouvé l’une ses réponses en Algérie. Au-delà de transformer le plomb en or, comment faire du neuf avec de vieilles nappes fossiles issues d’une décomposition de végétaux opérée plusieurs millions d’années avant l’indépendance de l’Algérie ? Avec cette étrange structure linéaire, Sonatrach, nationalisée en 1971 et qui a réussi depuis 20 ans à développer un impressionnant réseau de pompage, lui-même pompé du sous-sol, souvent d’ailleurs avec l’aide d’étrangers avides de bénéfices. Les dernières informations viennent de compléter un tableau très riche ; tout le monde est plus ou moins mouillé, l’ancien PDG de Sonatrach, Meziane et son fils, tous deux propriétaires de comptes en Suisse, sa femme également, auditionnée par les juges, parce que propriétaire de biens immobiliers à l’étranger. Le père, le fils, le neveu, le cousin, la sœur, Chakib Khelil, sa femme, son fils et son neveu Reda Hemch, chef de cabinet de Meziane Sonatrach comme par hasard, tous propriétaires de comptes en Suisse, au Panama, à Singapour. Il faut juste ajouter Béjaoui, neveu d’une autre éminence du régime, qui a fait passer le 4e mandat au détriment de l’ancienne Constitution, et le tableau devient complet. Une grande histoire de famille, où cette intelligence qui profiterait au pays, si elle travaillait pour lui, dresse une machiavélique histoire de réseaux, où chacun s’est ligué pour assécher le pays et transférer ses ressources ailleurs. Qu’ont-ils en commun ? Ils sont tous liés à des régions où le pétrole ne pousse pas. Ils ont tous apparu dans les années 2000, parce que la politique est souvent amie avec la corruption. Sans s’acharner sur l’actuel Président, partant, espérons que le prochain arrivera à récupérer tout cet argent.