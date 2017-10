Le principe d'efficience

Réagissez

Exemple pratique, l'Etat veut réfléchir à la possibilité d'ouvrir le secteur du transport maritime au privé. 1400 kilomètres de côte, du carburant pas cher et de la demande, les avantages sont indéniables : création d'emplois et de richesses, formation de jeunes navigateurs et allégement de la circulation dans les villes côtières.

Malgré y avoir réfléchi depuis 30 ans, l'Etat met quand même en place une commission de 5 membres, qui ne savent pas nager, pour y réfléchir encore. Un an plus tard, la commission n'a pas tout à fait réfléchi et l'Etat décide d'installer une commission de 7 membres chargés d'aider la commission de réflexion à réfléchir plus vite. Mais la première commission commence à manquer d'espace. L'Etat décide donc de construire un siège pour les deux commissions. Un appel d'offres est lancé et une société étrangère, évidemment liée à une entreprise locale détenue par le fils de l'un des membres de la commission, gagne le marché un an plus tard.

Deux ans encore plus tard, un immeuble de 12 étages est construit, sous la forme d'une élégante forme de bateau qui ravit les voisins. Les membres de la commission y siègent et poursuivent leur longue réflexion sur le transport maritime. Ils arrivent à un compromis, chaque membre aura un étage pour lui. Trois ans encore plus tard, les étages ont des destins divers. L'un abrite le cabinet d'un gastrologue, un autre un salon de coiffure et au deuxième, on cloisonne encore pour marier la fille de l'un des membres de la commission, qui épouse d'ailleurs le fils d'un autre membre de la commission qui a ouvert un bureau d'études marines au 8e étage. D'un accord commun, le rez-de-chaussée est cédé au neveu d'un autre membre de la commission qui y ouvre un restaurant de poissons.

7 ans donc plus tard, le secteur du transport maritime n'est toujours pas ouvert au privé et les 12 membres de la commission ne savent toujours pas nager. Heureusement, les Américains vont venir pour exploiter le gaz de schiste dans le désert.