Le perpétuel temps de retard du médicament sur le virus

Puisqu’on est encore dans les Jeux olympiques, rappelons deux types bien connus de courses-poursuites sans fin, celle du virus et du médicament, celle du voleur et du policier. Le premier, organisme basique à la recherche d’un hôte pour se reproduire, tente de trouver le meilleur moyen d’y entrer et d’y rester, avec un temps d’avance sur le médicament. Celui-ci arrive généralement après, conçu pour détruire le virus une fois son mode opératoire connu, ce qui explique que les gens tombent malades avant de prendre des médicaments et pas après, sauf dans certains cas. Comme pour le voleur qui invente sans cesse de nouvelles méthodes pour subtiliser ce qui ne lui appartient pas, le policier possède toujours une longueur de retard, le temps de trouver la parade à la dernière astuce.

Ce qui explique aussi que c’est le policier qui poursuit le voleur et non le contraire, sauf dans le cas particulier du domaine de l’énergie en Algérie. Mais de façon générale, les choses avancent ainsi selon la loi de Newton : chaque force exercée par une action subit une contre-force de réaction égale et parfaitement opposée. C’est le cas du gouvernement face aux tentatives d’autonomisation de la société ou de l’émeutier face à l’injustice. Avec toujours un temps de retard, à l’image de l’actuel ministre des Transports qui, maintenant que le transport maritime est enfin ouvert, a expliqué que l’entreprise publique ENMTV ne peut prendre en charge l’ouverture de toutes les lignes maritimes. Mais un privé lui a-t-il dit que les privés avaient refusé l’ouverture du secteur ou demandé à l’Etat de le gérer ? Non, mais les autorités ont mis 30 ans à débloquer un secteur, pour finalement expliquer que l’Etat ne peut pas gérer toutes les lignes, ce que tout le monde savait déjà, comme pour les bus, en attendant les avions. Heureusement qu’il n’est pas dans le pharmaceutique, car inventer un médicament 30 ans après l’apparition du virus revient à avoir laissé tout le monde mourir.