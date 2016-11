Le (nouveau) monde selon Donald

Réagissez

Une fois Donald Trump élu et le spectre de la Troisième guerre mondiale plus ou moins éloigné, restent les conjectures sur ses actes prochains. A la tête d’un pays qui a fait au moins une guerre à chaque mandat présidentiel, Trump est isolationniste et il y a peu de chance pour que les USA interviennent dans les années qui viennent sur une terre éloignée comme ce fut le cas en Irak, Libye et Syrie, les pays du refus dont l’Algérie fait partie et qui serait listée quelque part sur le calendrier des nations à détruire.

De France, le président algérien a d’ailleurs tenu à féliciter rapidement Donald Trump pour sa victoire électorale. Si le nouveau président américain n’a pas encore répondu, il doit certainement se demander ce que fait un président algérien chez l’ancien colonisateur, étant entendu qu’il y a de bons médecins en Algérie, l’un d’eux, le docteur Elias Zerhouni ayant été des National Institutes of Health, le tout-puissant conglomérat qui s’occupe de la santé et de la recherche médicale aux Etats-Unis.

Ce qui est sûr, c’est que Trump va changer 4000 membres de l’Administration favorables à Obama et revoir la diplomatie militaire US qui consiste à tirer avant de parler et de parler de liberté tout en bombardant des peuples entiers. Sauf que sur la situation au Moyen-Orient, Trump est aussi obscur qu’une caisse noire de campagne, sur Israël dont il se dit l’ami et le défenseur et sur le déménagement de l’ambassade US de Tel-Aviv à Jérusalem, dont il trouve l’idée bonne au mépris des résolutions internationales, flirtant parfois avec l’antisémitisme mais se déclarant ouvertement antimusulman.

La morale de l’histoire ? En 1999, Bouteflika arrivait au moment où Clinton était Président. En 2001 lors de l’élection de Bush, Bouteflika était encore Président. Pour les deux mandats d’Obama, Bouteflika était toujours Président. Au moment où Trump devient Président, Bouteflika pense à un 5e mandat. Ne pas confondre le pays de Donald et la terre de Mickey.