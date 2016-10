Le mouvement perpétuel de la pensée

Réagissez

Comme un arbre immobilisé dans sa terre, on s’habitue. A la chaleur qui persiste, à la pluie au compte-gouttes mais aussi au manque de civisme et d’hygiène, aux prix trop chers et aux gens sans valeurs. Aux insultes de Saadani et aux incohérences d’Ouyahia, au silence pesant du Président, à l’absence de vision générale, aux ministres milliardaires et à la catastrophe sociale qui se prépare. Mais pourquoi ? Certains y voient du fatalisme, de toutes façons, chacun va mourir et personne ne s’en sortira vivant, plus rien n’aura donc d’importance.

D’autres y voient une logique de groupe liée à cette différence de comportement d'une personne dans et en dehors d'un groupe, une loi d’échelle où la réflexion individuelle mute quand elle devient collective. Ce qui explique qu’il y a encore beaucoup d’Algérien(ne)s qui voient en leur Président un homme malade victime de son frère Dark Vador et de ses ministres et walis des émanations de l’Empire qui contre-attaque. En fait, on se retrouve en lui, un homme bon mal entouré, pris en otage par le mauvais œil de groupes mafieux.

Il est plus simple de penser que c’est lui, même malade, qui insiste à régner, déléguant quelques pouvoirs à son frère en protégeant ses amis, Khelil ou autres, tout en continuant à oublier les suspicions sur ses hommes et les scandales sur ses entreprises publiques. Mais on préfère oublier cet entêtement à s’accrocher, oubliant même le vieil adage pourtant collectivement partagé qui dit qu’«un président algérien meurt toujours sur le trône».

Car c’est plus reposant de penser que tout le monde pense qu’il a raison comme tout le monde parce que tout le monde pense que tout le monde a raison. Une boucle tautologique qui ressemble à un mouvement perpétuel de la pensée et qui explique le blocage, en bas, mais aussi dans les sphères dirigeantes. Où ils pensent qu’ils ont raison pour la simple raison que s’ils avaient tort, cela voudrait dire que les autres ont raison. Inadmissible.