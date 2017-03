Le monde vu d’Alger (5) Le Moyen-Orient

Réagissez

Debout comme un poteau électrique désaffecté, Hammou a regardé les affichettes collées sur la devanture d’une agence de tourisme en face de lui. «Hadj 500 000 DA». C’est proposé comme une affaire à saisir, alors qu’à ce prix on peut envisager un petit tour du monde. Mais pour les croyants, le pèlerinage n’a pas de prix, ce que comprend Hammou, car ce n’est pas ça qui le gêne. Lui-même a déjà fait une omra à l’époque où le prix était accessible, et il se rappelle des 7 tours qu’il faut faire autour de la Kaaba.

Ce n’est pas non plus ce qui l’a gêné mais plutôt, avec le recul, l’adéquation de la politique internationale sur la configuration de Kaaba. Quatre coins, dont l’un, le Sud-Est, est occupé par la pierre noire. Ce qui gêne Hammou, ce sont les 3 autres coins. Rokn El Iraq dans l’angle Nord-Est, Rokn El Cham (Syrie) au Nord-Ouest et Rokn El Yémen au Sud-Ouest. C’est tout le problème pour Hammou, qui se rappelle que l’Arabie Saoudite, détentrice des Lieux Saints et propriétaire exclusive de la Kaaba, a participé à la destruction de l’Irak, dans l’ordre, puis de la Syrie, pour finir par bombarder le Yémen dans l’indifférence de la communauté internationale.

Méthodiquement, dans un sens précis, celui antihoraire du sens de la circumanbulation du hadj, le tawaf, qui se fait aussi dans ce sens, calé sur le sens de la rotation de la Terre. Coïncidence ? Au-delà du fait que ce ne devrait pas être l’Arabie Saoudite qui détient les Lieux Saints et en tire 40 milliards de dollars par an, mais plutôt l’ensemble des pays musulmans qui devrait les gérer, la question de la politique extérieure saoudienne est une vraie question.

Alliée aux destructeurs du Moyen-Orient et ennemi de tous les mouvements progressistes, pour qui tourne-t-elle en faisant tourner le milliard de Musulmans autour de la Kaaba ? Hammou, qui porte le même nom qu’un roi babylonien, pense que vu d’Alger ou même d’ailleurs, le monde ne tourne pas rond dans ses coins. Dans les deux sens. Hadj Hammou, Hammou El Hadj.