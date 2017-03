Le monde vu d’Alger (4) l’Afrique

Réagissez

Hammou, adossé contre un mur à fumer sa Rym, a regardé l’enseigne Afric Hôtel, désignant un lugubre établissement aux règles d’hygiène très basiques. Il le sait, il n’y a que des Africains à l’intérieur, de passage et en partance, Africains qui dans la tête des Algériens veut dire «noirs», le Maghreb n’étant pas situé sur le continent, ni dans aucun autre, île flottante névrosée plantée au milieu d’inconciliables plaques tectoniques. Hammou en a souri et a prié le ciel, bleu, de ne pas tomber dans un séisme et ne jamais avoir à vivre dans cet hôtel au nom pourtant si charmant. L’Afrique, l’homme y est né il y a bien longtemps, mais une partie d’entre eux a juré d’y mourir, sur le trône, pendant que la grosse partie veut quitter le continent. On connaît Mugabe, président du Zimbabwe depuis 30 ans, mais on connaît moins Dos Santos, celui de l’Angola, au pouvoir depuis 38 ans, ou Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale depuis la même année. Il y en a d’autres, hélas, qui refusent l’alternance en criant qu’eux, c’est la stabilité, sans eux, le chaos et l’apocalypse en Afrique. Museveni, président de l’Ouganda depuis 31 ans, Biya du Cameroun depuis 1982, ou Déby Itno président du Tchad depuis 1990, ce qui donne au président algérien une figure de jeunesse, président depuis seulement 18 ans, probablement pour 7 ans encore. Pourtant, ce n’est pas une généralité, des pays africains s’en sortent bien, comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Rwanda ou le Bénin. C’est pour cette raison que Hammou n’est pas un afropessimiste, il sait que l’histoire obéit à des cycles, et que parmi les premières civilisations du monde, on trouve l’Egypte, africaine et bien d’autres royaumes florissants. Lui-même né après les indépendances africaines, Hammou, qui porte le même nom que Hammourabbi le roi babylonien dont le nom signifie parent (hammou) guérisseur (rabbi), pense que vu d’Alger, le monde ne tourne pas rond dans ses coins et son axe incliné peut faire basculer toute la planète.