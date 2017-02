Le monde vu d’Alger (3) la Palestine

Réagissez

Hammou, adossé contre un mur à fumer sa Rym, a regardé l’enseigne en couleurs du magasin en face de lui ; Téléphonie El Qods. Si, à première vue il n’y a pas de rapport entre un smartphone et cette antique ville, elle témoigne néanmoins de la forte solidarité des Algériens avec El Qods, Jérusalem, qui, contrairement à ce que les gens pensent, n’a pas été édifiée par les Hébreux mais par les Cananéens, qui se sont, par cette invasion des temps anciens, déjà fait envahir à l’époque.

Aujourd’hui que l’expansion israélienne s’opère sans aucune légalité sur les terres déclarées palestiniennes par l’ONU et la communauté internationale, Hammou, qui n’a pas de smartphone, se sent solidaire, sans calcul, sans panarabisme ou islamisme. C’est un fait, si la politique intérieure de l’Algérie est très contestable et contestée, sa politique extérieure a toujours été juste, Bouteflika et ses prédécesseurs, Zeroual, Boudiaf, même s’il n’a pas eu le temps de le prouver, Chadli, Boumediène, Ben Bella jusqu’à Krim Belkacem, qui était déjà vice-président du GPRA et Aux affaires étrangères.

Palestine ? La solution à deux Etats, la seule viable, vient d’être enterrée par Trump et Macron, le probable prochain président français et pure fabrication du système, qui lui aussi, du Liban, a contesté «la reconnaissance anticipée d’un Etat palestinien», comme si 1000 ans ne suffisaient pas. Hammou préfère un Etat palestinien à la repentance de la France envers l’Algérie, parce qu'en réalité, le problème dépasse la Palestine et Israël eux-mêmes ; s’il y a des pays qui peuvent prendre la terre des autres au mépris de la justice, c’est qu’il n’y a plus de justice, dirigée par les intérêts des plus forts, et la loi de la jungle devra être remise en place. Hammou, qui porte le même nom que Hammourabbi le roi babylonien dont le nom signifie parent (hammou) guérisseur (rabbi), pense que vu d’Alger, le monde ne tourne pas rond dans ses coins et son axe incliné peut faire basculer toute la planète.