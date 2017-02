Le monde vu d’Alger (2) les USA

Réagissez

Orienté nord-sud, à moitié debout contre un mur de sa ville et une cigarette Rym à la main, Hammou a vaguement regardé l’enseigne lumineuse aux couleurs acidulées accrochée au- dessus d’un café. «Coca-Cola». C’est tout le paradoxe de la consommation de masse, ce violent poison reste néanmoins une force d’attraction par la puissance culturelle qu’il y a derrière, les USA. Car ce pays génère encore du magnétisme et Hammou le sait, même s’il n’a jamais bougé de son quartier, tout le monde a envie d’aller aux USA, même pour un week-end, et ça fait toujours bien de dire qu’on y est allé et mieux encore, qu’on y vit. Mais comment un pays créateur de chaos et de guerres, doté d’une cruelle logique impériale et qui a autant de sang d’innocents sur les mains attire-t-il encore autant de personnes ? Parce que.

Au-delà de sa force militaire brute et de ses impressionnantes capacités financières, l’Amérique est aussi un modèle culturel. Pendant que sa méga banque Goldman Sachs dirige le monde, ses films et sa musique façonnent l’image de la conscience mondiale et même tous les enfants de la planète connaissent Walt Disney. Vu d’Alger, le débat entre Trump et l’Establishment paraît flou et lointain, d’où la question, Trump l’ignorant est-il pire que Clinton, celle qui sait, adepte de la troisième guerre mondiale, du pillage des ressources énergétiques et de la destruction des terres insoumises ? Hammou, loin des centres du monde, sait au moins une chose, quand on s’acharne avec autant d’unanimité contre un homme, c’est qu’il a peut-être raison quelque part. Hammou n’est pas vraiment concerné, il a bougé, a jeté ses Rym, acheté un paquet de Marlboro mais a refusé de prendre un Coca-Cola, lui préférant une Toudja. Lui même né après l’indépendance, Hammou, qui porte le même nom que Hammourabbi le roi babylonien dont le nom signifie parent (hammou) guérisseur (rabbi), pense que vu d’Alger, le monde ne tourne pas rond dans ses coins et son axe incliné peut faire basculer toute la planète.