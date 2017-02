Le monde vu d’Alger (1) la France

Réagissez

Orienté nord-sud, debout contre un mur de sa ville avec une cigarette Rym dans la main, Hammou a regardé l’enseigne de l’autre côté de la rue : Pizzeria El Moudjahid, avec la mention spéciale «Salle réservée aux familles». L’enseigne est en français, reste de la colonisation, même si le concept de famille est local. Bien sûr, il ne viendrait jamais à l’idée de Hammou d’y entrer avec sa sœur, mais il a réfléchi à la langue et à la culture. La France ? Oui, c’est un beau pays et qui est plus avancé que l’Algérie, mais plus endetté et plus petit, mais où l’on ne frappe pas les étudiants en pharmacie qui manifestent. Ou si, quand même, et comme disait un ministre algérien, les libertés avancent ici pendant qu’elles reculent en Occident. Est-ce vrai ?

A quelle heure vont-ils se rencontrer, l’un dans la descente, l’autre dans la montée ? Et la colonisation ? Hammou pense que le problème aurait pu se diluer dans le temps si la France, alliée objective du nouveau mondialisme et du mépris envers les petits peuples, était entrée dans l’intelligence et avait chassé ses démons. Sans l’Irak, première version, la Libye, la Syrie ou la Françafrique et les actuels zélés de l’OAS qui vocifèrent leur haine, on aurait pu tourner la page. Faut-il attendre des excuses ? Peut-être, surtout que l’histoire prend d’étranges formes, la descendante du Bachagha Jivaro Bengana a d’abord été reçue par une délégation du FLN à Constantine avant d’atterrir à la télévision. Et donc ? Donc rien, après sa tentative d’effraction, la Bengana est rentrée chez elle et de Biskra du pays de Grine, elle est retournée vers ses féodalités actuelles. Hammou a jeté sa cigarette et bougé. Il est allé manger une pizza italienne à El Moudjahid, fin de l’histoire. Né après l’Indépendance, Hammou, qui porte le même nom que Hammourabbi le roi babylonien dont le nom signifie parent (3ammou) guérisseur (rabbi), pense encore que vu d’Alger, le monde ne tourne pas rond dans ses coins et son axe incliné peut faire basculer toute la planète.