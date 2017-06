Le monde selon Rafic Ramadan (7)

Réagissez

A quelques boureks de la fin du Ramadhan et toujours dans son lit avec sa tablette Condor, Rafic s’est subitement retrouvé fatigué du Moyen-Orient, des USA et des visites de l’entrepreneur Macron dans les chantiers. Mais toujours féru d’actualité internationale, Rafic a décidé de changer d’axe et de s’intéresser à d’autres pays dont personne ne parle. Le Népal, pourquoi pas ? Ce royaume de l’Himalaya, pendant longtemps féodal, est devenu depuis peu une République démocratique en 2009 sous la pression de la société et après des grèves générales et grosses manifestations dans le pays. Voisin de palier de la Chine géante qui fait environ 60 fois sa superficie, le Népal est le lieu de naissance de Bouddha, ce qui a causé un record mondial de télévision, celui du plus grand débat TV jamais organisé, 62 heures d’antenne consacrées à ce même Bouddha.

Pour le reste, le Népal est comme l’Algérie, fait de mal gouvernance et de corruption, à tel point que récemment une émission de télévision y a vu le jour dans laquelle il ne s’agit pas de trouver la meilleure star qui chante, mais le fonctionnaire le plus intègre pour redonner une bonne image à ce pays terni par le comportement des dirigeants, une méthode qu’apprécierait peut-être l’ARAV, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel du Sacré-Cœur. Au chapitre nature, le Népal possède d’autres points communs avec l’Algérie, comme les montagnes et les séismes, mais sans l’explication de la jupe féminine comme facteur tectonique principal. Mais surtout, les montagnes n’y ont pas la même grandeur, le Népal abritant 8 montagnes parmi les plus hautes du monde, dont bien évidemment l’Everest, appelé Sagarmatha en népalais. Mais pourquoi le Népal ? En réalité, Rafic n’a pas gagné grand-chose en se documentant sur ce pays qu’il a choisi au hasard, inconsciemment peut-être à cause de l’effrayante chaleur qui règne sur son pays. Mais ça l’a sorti du Qatar, de l’Arabie Saoudite, de la France et du Maroc. Et surtout, avec le Népal, il a gagné un jour.