Le monde selon Rafic Ramadan (4)

Allongé toute la journée sur son lit Sonacome avec sa tablette Condor, Rafic continue de suivre l’actualité brûlante. Les temps changent, comme la planète dans ses inversions magnétiques dont elle a le secret, faisant basculer les pôles Nord et Sud tous les millions d’années environ. Pour les humains, c’est plus rapide, l’Arabie Saoudite a sommé l’Afrique de lâcher le Qatar et, déjà, le Niger, Mauritanie, Sénégal, Tchad, Egypte, Comores et Maurice ont obéi en rappelant leurs ambassadeurs à Doha. Rafic Ramadan, qui n’est pas le frère de Tarik, proche des Qataris et des Frères musulmans, a bien ri en apprenant que le Qatar reçoit de l’aide alimentaire de la Turquie et de l’Iran, amusant pour un pays si arrogant qui se retrouve soudainement affamé. Pour contourner le blocus imposé, le Qatar a d’ailleurs quadruplé sa commande en fruits et légumes algériens, ce qui va faire plaisir au nouveau jardinier Tebboune. Mais pour Rafic, l’énigme est cette plus grande base américaine au Moyen-Orient, celle du Qatar où 11 000 militaires US dopés aux hormones de baleine attendent les ordres pour envahir un pays ou une contrée. Où va-t-elle être transférée ? Une autre base l’intrigue aussi, celle de Tiguentourine qui, selon la chaîne Sky News anglo-émiratie, a été attaquée en 2013 par des groupes liés au Qatar.

Information qui tombe comme par hasard aujourd’hui, et de là à faire du Qatar le responsable des séismes et du réchauffement climatique, il n’y a qu’un pas, de loup, que beaucoup vont franchir. Mais logiquement, l’Algérie devrait poursuivre le Qatar devant la justice internationale, voire y envoyer quelques commandos ou supporters du Mouloudia pour se venger. Du coup, Mokhtar Belmokhtar, donné pour responsable de l’attaque, est innocenté comme Ould Kaddour de BRC, emprisonné pour haute trahison puis libéré pour prendre la tête de Sonatrach. Belmokhtar, alias la3war, le borgne, va donc probablement finir ministre. Du tourisme bien sûr, lui qui connaît si bien le Sud. Un roi au pays des aveugles.