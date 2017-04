Le monde selon Lalla Chemti

Réagissez

Du fond de sa grotte décorée aux couleurs du Barça, elle avait tout prévu. Grâce à son don de voyance, elle avait reçu Macron à Alger avant même qu’il ne soit président, tout comme Ould Abbès a prévu la victoire du FLN jusqu’au siècle prochain, ayant déjà vu l’indépendance arriver avant qu’il ne rejoigne les moudjahidine.

Presbyte convaincue et myope de formation, la vieille voit loin dans le temps, avale le futur, mastique le passé avec son dentier et vomit le présent, on peut citer à son actif quelques-unes de ses prophéties : elle a volé dans les caisses en prévoyant que les Algériens y seront indifférents, a prévu la chute des cours du pétrole en envoyant ses enfants vivre en Europe, et vu la dégringolade nationale arriver en achetant des biens immobiliers à Paris.

Sauf que comme elle pense que le temps est cyclique, ce qui explique que les dirigeants soient si vieux et leurs méthodes si archaïques, la vieille chouafa fait souvent les choses à l’envers : elle a dépensé son argent avant d’en gagner, a construit des mosquées avant les hôpitaux, a donné de l’argent aux jeunes avant qu’ils ne commencent à travailler et a attribué des quotas aux élections avant même le scrutin. Ce qui ne la gêne pas, ici ou ailleurs finalement, une élection c’est plusieurs candidats qui s’affrontent pour qu’à la fin, ce soit la banque qui gagne.

On a d’ailleurs beaucoup critiqué les Algériens qui ont abondamment commenté l’élection française, syndrome des Dom-Tom, de Stockholm ou du boson de Higgs qui attribue par le passage du vide une masse à chaque chose. C’est un peu injuste, car il y a réellement une inquiétude mondiale chez les Algériens et chez les populations voisines, comme pour le vote Clinton-Trump. C’est à ce niveau que notre chouafa ne sait pas trop ce que l’avenir réserve : vu que les sponsors sont les mêmes, si Sarkozy a détruit la Libye et Hollande la Syrie, quel pays Macron va-t-il détruire en apposant sa signature au bas d’un ordre de bombardement ?