Réagissez

Selon celui qui s'y connaît le plus en dinars, à savoir Mohamed Loukal, gouverneur de la Banque centrale, 14 000 milliards de dinars sont actuellement en circulation dans le pays. Un rapide calcul fait apparaître qu'en théorie, chaque Algérien(ne) sur les 40 millions du pays possède donc 350 000 DA, soit 35 millions pour parler comme Tahkout, soit en gros ce que chaque famille de classe moyenne possède en réserve. Le compte est bon, mais ce n'est évidemment qu'une simple division, beaucoup ne possèdent pas cette somme et d'autres en ont 100 ou 1000 fois plus, comme Bouchouareb, les mafieux et les hauts cadres de l'administration qui aiment bien se servir directement avec les mains. Où sont alors ces 14 000 milliards ? Comme leur nom l'indique, ils sont chez les milliardaires, dans les banques aussi mais surtout chez l'Etat qui possède les plus grosses ressources en sa qualité de premier pompeur de fiscalité et qui, depuis peu, imprime directement des billets dans le garage de Ouyahia par ce qu'il appelle un financement non conventionnel.

Y a-t-il des milliardaires plus riches que l'Etat ? Non, même si Mohamed Loukal donne aussi une précision, 5000 milliards de dinars de cette masse en circulation sont dans l'informel, soit 30% du total, ce qui représente une somme énorme, indigne d'un Etat moderne. Combien reste-t-il au final ? 9000 milliards, ce qui change un peu la division, rapportés à 40 millions chaque Algérien(ne) ne possède donc plus en théorie que 22 millions. Pas de quoi aller très loin, même pas à Palma, 22 millions représentant 1000 euros environ, même pas le PIB par habitant officiellement à 3800 dollars. C'est là où l'on se rend compte que finalement, l'Algérie est un pays pauvre. A cause de qui ? Du gouvernement évidemment et de ce programme du Président qui a dépensé 1 milliard de fois cette somme pour arriver au même résultat de pauvreté. Mais c'est le geste qui compte, ou le compte qui geste. Rendez-vous tous au garage de Ouyahia pour récupérer nos 1000 euros.