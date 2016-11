Réagissez

Comme une petite voiture de ville, il a des roues étroites, mais comme un 4x4, il est équipé d’un blocage de différentiel. Le visage taillé dans la pierre de carrière, le fonctionnaire est réglé comme une horloge qui retarde un peu. Avec un moteur à deux temps, dont l’un est calé sur la fin du mois, moment où la paye tombe, et l’autre sur l’horizon des 60 ans, l’âge de la retraite. Sauf que le fonctionnaire ne meurt pas, il remet sa carte de la corporation et disparaît dans un enterrement couvert par l’Etat. Mais s’il coûte cher au contribuable, il ne se pose pas souvent de questions et ne répond que très rarement, préférant toujours parler et menacer, mais surtout générer des papiers administratifs à un rythme qui ferait peur à une forêt d’Amazonie. D’où la panique qui s’est emparée des 2,5 millions de fonctionnaires du pays quand le premier des fonctionnaires, qui n’a jamais travaillé de sa vie en dehors de la Fonction publique, a cru bon d'annoncer qu’il est possible que l’Etat ne soit plus en mesure de payer les fonctionnaires. Cela signifie-t-il que lui-même, qui n’a jamais travaillé de sa vie en dehors de l’Etat, ne serait pas payé ? Rien n’est moins sûr, Ouyahia nous a habitués à commencer d’abord par les autres, par exemple en ce qui concerne le serrage de ceinture, le retroussage des manches, la baisse des salaires, l’arrêt des primes, ou encore l’utilité héroïque des nationalisations, lui qui a bénéficié de la privatisation du transport étudiant.

D’ailleurs, fonctionnaire parmi les fonctionnaires et administrateur parmi les administratifs, il exige encore la retraite à 60 ans alors qu’à 64 ans il dirige toujours l’entreprise publique RND, financée à perte par le Trésor. Parce que le fonctionnaire a le temps, qu’il utilise généralement pour en faire perdre à celui qui n’est pas fonctionnaire. La plus grande ruse du fonctionnaire est de faire souvent croire qu’il est au service de l’Etat quand il n’est souvent qu’au service de lui-même.