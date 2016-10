Le croyant commence par lui-même

Réagissez

Nous sommes à peu près dans cette situation, celle d’une famille recomposée, nombreuse, avec un père qui fait cultiver par d’autres un champ de pommes de terre hérité d’une vieille nationalisation. Avec les prix de la pomme de terre qui ont chuté sur les cours mondiaux, le bouleversement est là. Comment répartir le budget en sachant qu’il a fortement diminué ? Pour le père de famille, c’est très simple : on réduit les dépenses des femmes et des enfants mais on ne touche pas la Mercédès et le père garde son train de vie et mange de la viande tous les jours, de préférence à midi et dehors, quand les femmes et les enfants sont à la maison à manger des haricots secs. C’est ainsi que pour la loi de finances de cette année, on a pu voir des augmentations partout et des budgets en baisse, pendant que le budget de la Présidence restait globalement le même, autour de 8 milliards de dinars, soit environ 80 millions d’euros.

Quand on voit que le budget de la présidence tunisienne est de 5 milliards de dinars, soit 50 millions d’euros, c’est déjà beaucoup. Quand on voit que le budget de la présidence française est de 100 millions d’euros, équivalent du budget algérien mais avec un PIB 14 fois supérieur, on est en droit de se poser des questions. D’autant qu’on pourrait aller plus loin et faire remarquer que le budget de la présidence allemande est de 36 millions d’euros, soit la moitié de son équivalent algérien, avec un PIB 18 fois plus important. S’il s’agit de construire la plus grande mosquée du monde pour prouver sa foi, le croyant devrait commencer par lui-même et réduire sérieusement ses dépenses, d’autant que comme vient de le répéter Louisa Hanoune, citant l’augmentation de 7% sur la location, «le gouvernement est prêt à pousser le pays dans l’abîme et ne pas toucher à une minorité». Dans l’Egypte en crise, le général-président Al Sissi a donné la moitié de son salaire et de son patrimoine à l’Etat. Dans l’Algérie en crise, on réfléchit encore à comment s’attribuer le patrimoine de l’Etat.