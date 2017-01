Le Commerce et l’Habitat enfin jumelés

Réagissez

Froid, neige et vent glacé, c’est le temps du gaz, énergie indispensable qui réconforte les foyers et permet d’affronter la nature quand elle décide de devenir difficile. Avec cette conséquence, une facture en hausse qui va se répercuter sur le niveau de vie des familles, niveau déjà largement entamé par l’augmentation des produits alimentaires et des services. Mais l’énergie coûte-t-elle si cher ? Non, la consommation moyenne d'électricité et de gaz domestique est établie à environ 100 DA par jour et par famille.

Ce qui donne 3000 DA en mois froid, ce qui représente quand même 1/10e du salaire d’un père de famille moyen. Mais un pays où l’énergie ne coûte pas trop cher devrait être un pays qui fait du 10% de croissance par an et où l’industrie fleurit plus vite que le printemps. Ce n’est pas le cas et le ministre de l’Energie n’est pas responsable si des familles meurent asphyxiées par le gaz et que l’économie ne décolle pas, étouffée par la bureaucratie.

Mais si ce n’est pas la faute du gaz, ni du producteur de gaz, ni de la pauvre famille qui se chauffe à l’autre bout du tuyau, à qui la faute ? A la fatalité. Car on vient d’apprendre que le ministre de l’Habitat, comme s’il n’avait pas assez de travail, a été chargé de gérer en même temps le ministère du Commerce, le ministre du secteur étant tombé malade, et comme les gens à ce poste, a fini par des soins à l’étranger.

Le ministre de la Santé, qui est aussi celui de l’Artisanat, n’ayant pas pensé à construire des hôpitaux sérieux, on pourrait en profiter pour transformer le gouvernement et donner à Tebboune, qui fait construire des cités qu’il tarde à livrer, le ministère de la Santé et des malades qu’il va tarder à soigner. On sera ainsi mal soignés par un commerçant avant d’habiter nulle part et chauffés aux gaz lacrymogènes après la contestation, en jumelant le ministère de l’Energie avec celui de l’Intérieur.