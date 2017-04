Le club des 21

Réagissez

L’insoutenable suspense est enfin terminé, après d’intenses réflexions, l’avis d’experts renommés, de stratèges réputés et d’innombrables réunions fermées au sommet, le gouvernement a enfin accouché, de 21 produits désormais soumis à une licence d’importation.

C’est-à-dire à des formulaires, des documents et un volumineux dossier-couffin supplémentaire à remettre à un employé-cadre de type lunettes-moustaches qui va examiner la conformité en fonction de sa propre perception quantique du temps. Si dans ces 21 produits sensibles on retrouve le rond à béton, les voitures et les céréales, plus personne ne s’étonnera de trouver dans cette short list la fameuse banane, produit hautement stratégique au même titre que l’uranium avec lequel on fait des centrales nucléaires, ou le lithium avec lequel on fabrique des batteries de pointe. Pourquoi les bananes ? Vaste question de psychiatrie sociologique, alors qu’en fait, on l’a déjà dit, la solution était plus simple, il s’agissait de mettre en place un marché libre de monnaies avec un dinar convertible à certaines conditions pour régler tous ces problèmes sans amputer les réserves en devises de l’ Etat. D’ailleurs, il faut faire remarquer aux adversaires de cette solution qu’en réalité, le marché est déjà libre puisque n’importe qui peut aller acheter des euros, des dollars ou des yuans chez le premier revendeur, sans aucun problème et en toute légalité. Mais non, cette idée, la seule qui peut soulager la Banque centrale, ne sera pas appliquée, ni par Sellal ni par Bouteflika, Tebboune, le général Toufik ou Madjer mais par le prochain régime, qui aura enfin compris que la banane n’est qu’un fruit qui pousse sur un arbre et qu’il n’a pas lieu d’être au centre des préoccupations d’un gouvernement qui devrait avoir autre chose à faire. Par exemple ? Se demander pourquoi la banane ne pousse pas toute seule au Club des Pins alors qu’il y fait chaud, a de l’eau et possède un climat tropical idéal. Oui, pour les coups d’Etat aussi.