Le clonage comme transition démocratique

Beaucoup se sont étonnés que le Président soit tombé malade, alors qu’il n’y a vraiment pas de quoi. D’abord, il est déjà malade, ensuite la santé en Algérie est devenue un vrai problème, à tel point que le ministre du secteur a annoncé qu’un citoyen allait faire un don pour construire 10 hôpitaux. On en est à peu près là, les citoyens construisent des hôpitaux pendant que l’Etat construit des mosquées, tandis que les citoyens fréquentent les herboristeries pendant que leur Président est malade.

On pourrait saisir l’occasion de souligner pour un pays la nécessité d’avoir un Président en bonne santé, ne serait-ce que pour recevoir les autres Présidents du monde, mais on ne le fera pas, car si un Président est malade et gouverne toujours, c’est que tout le système politique est malade et aucun traitement médical ne pourra régler ce problème. Comment pousser gentiment à la retraite tout ce vieux personnel politique qui s’accroche à son lit comme un banquier à son coffre-fort ?

Et surtout, qui mettre à leur place étant donné qu’ils ont laminé l’élite et supprimé l’idée même d’une possibilité de relève en coupant toute tête qui dépasse ? La solution pourrait être le clonage, prendre un cheveu de l’Emir Abdelkader, de Massinissa ou Boudiaf (l’ex-Président) et recréer ces illustres personnages ou du moins des êtres humains qui leur ressemblent. C’est vrai, il faudra attendre pour qu’ils arrivent à maturité, mais de toute façon nous n’avons pas grand-chose à faire, puisque tout est déjà décidé pour nous, le programme, la nature du régime, les élections et même les résultats.

Mais avec les progrès de la génétique, l’idée du clonage paraît bonne, sauf qu’avec la cour de troubadours et les faussaires professionnels qui résident autour du palais, ils seraient capables de récréer le même Président actuel, en plus jeune, avec lequel on devra subir 30 mandats. L’Algérie, définitivement malade, se retrouverait avec 3 Bouteflika, 1 jeune, 1 vieux et un frère. Et toujours sans hôpitaux.