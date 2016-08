Le cimetière des valeurs

Réagissez

La mort est un virus que l’on contracte à la naissance et il n’y a toujours pas de laboratoire pharmaceutique qui a réussi à produire des cachets contre la mort. C’est une loi biologique qu’aucun homme, dictateur, sage, député ou médecin n’a pu abroger. A l’image de Boualem Bessaïeh, mort à 86 ans, soit juste un mois après avoir été nommé ministre d’Etat. On pourrait se demander pourquoi un président de 79 ans, très diminué, nomme un homme si près de la sortie. La réponse est dans la question, tout le reste se réglant dans l’ombre des cimetières, seul futur collectif.

Car dans la tradition, on n’est pas forcé d’aller aux mariages, mais on va toujours au cimetière où il faut être vu rendant un hommage au défunt et échanger les dernières nouvelles et sceller les nouvelles alliances. C’est ainsi qu’à l’enterrement de Boualem Bessaïeh, l’oligarchie était là, les notables et quelques opportunistes à la recherche d’un poste ou d’un numéro de téléphone, donnant de cette joyeuse confrérie mortuaire les images du moment. Comme cette poignée de main entre Ali Haddad et Abdelhaq Layada, ex-chef du GIA, poignée de main accompagnée d’un large rire du patron du FCE. Doit-on rire dans un cimetière ? Ce n’est pas interdit, les pleurs étant mal vus, d’autant que Layada, qui a largement contribué à remplir ces mêmes cimetières, est pratiquement devenu un homme d’Etat. Il y a quand même une limite, il ne sera pas nommé conseiller du président à la place du défunt, ni même à la place de l’autre star de l’enterrement, autre conseiller mais suprême, le frère Bouteflika que tout le monde est venu embrasser et féliciter d’avoir survécu à sa rumeur qui le donnait mourant. Quelle est la morale de cette histoire ? Il n’y en a évidemment pas, car pour avoir une morale il faut avoir un avis, et les morts n’en n’ont pas, parfois les vivants non plus. Seul indicateur, d’après une récente enquête internationale, les Algériens auraient perdu 2 centimètres en taille depuis 10 ans. On est donc plus petits.