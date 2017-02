Le caillou et la chaussure

Réagissez

Tel un démiurge grand ordonnateur de l’univers, de son pied il fend la montagne et de sa main il ramasse des cailloux pour les jeter en les éparpillant sur le sol mou. C’est probablement de cette façon divinement aléatoire que les choses se passent et se placent et, à petite échelle, on peut imaginer le même procédé pour les agencements du quotidien terrestre.

C’est ainsi que Raouraoua s’est retrouvé à la FAF, Boudiaf à la Santé, et que Sellal, Premier ministre, va devenir député. Le hasard ? D’un point de vue probabiliste, en mélangeant tout et en jetant de nouveau les cailloux par terre, on pourrait obtenir d’autres combinaisons plus intéressantes, comme Madjer à la FAF pour faire quelque chose des entraîneurs, des joueurs de l’équipe de football, Rebrab à la tête d’El Hadjar pour gérer cet ingérable complexe et le même Sellal, mais à la direction du TNA, Théâtre national algérien. Ce ne sont évidemment que des exemples de possibilités et elles sont infinies, 40 millions d’individus donnant un nombre de possibilités un ordre de grandeur astronomique, autant que celui d’étoiles dans l’univers. Tout le monde connaît l’expression «avoir un caillou dans sa chaussure», ce qui, en gros, pourrait résumer l’état de marche du pays, qui a de la terre, des ressources, naturelles et humaines, une classe moyenne éduquée, un puissant patriotisme de base et qui pourtant n’arrive pas avancer, démarche chaotique gênée par un insistant caillou dans la chaussure. Si l’on connaît la chaussure, un genre de botte à talon plat, quel est ce caillou ? C’est peut-être un bloc de pierre, celui-là même qui jette les cailloux ou les agrège par magnétisme, un bloc monolithique au sens minéral du terme, dur, anguleux, lourd et si difficile à déplacer. C’est d’ailleurs tout le problème, s’il tombe vite, il va faire beaucoup de mal à tous ceux qui sont en dessous. Du point de vue gravitationnel, il est préférable de le faire doucement glisser ou de le découper en tranches. Voire le dissoudre sur place.