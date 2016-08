Le café c’est pas bon pour les vacances

Réagissez

Sabri a 41 ans, Sabra en a 32. Sabri travaille comme responsable des ventes dans une entreprise, Sabra est chargée des achats dans une administration. Sabri aime Sabra, Sabra aime les gâteaux. Mais c’est un couple uni, complémentaire et presque heureux, car il manque toujours quelque chose. Août, ils ont pris un congé bien mérité. Avec l'objectif d'aller en vacances. Ils se sont installés à leur table de cuisine, ont déplié une carte de l’Algérie et ont fait un café. Aller où ? Prix exorbitants, mauvais service offert et difficulté de nager dans la tenue conçue pour, surtout pour Sabra. Ils ont repris un café, rangé la première carte et déplié une carte du monde. Ils ont tracé des petites lignes pour aller le plus près possible, les tarifs augmentant proportionnellement avec l’éloignement. Partir à l’étranger, mais où ?

La Tunisie. Internet ils ont cherché, 40 000 DA pour une semaine ils ont trouvé. Mais sans compter les billets d’avion (2 x 20 000 DA), les taxes, les déplacements et l’alimentation. L’euro est à 183 DA, le calcul a été fait, à 30 euros de frais par jour, il faut 38 439 DA. Ils ont repris un café. Sabri trouvant que Sabra a un peu grossi ces derniers temps, il a émis l’idée de ne pas manger en Tunisie. Pour le café, ils prendront des thermos d’Alger. Sabra a proposé d’emporter de la semoule et de faire du couscous dans la chambre en utilisant le bois des lits pour la cuisson. Sabri a proposé d’y aller à la nage, Sabra a proposé d’y vendre des gâteaux sur la plage, Sabri a proposé d’y pêcher du poisson, Sabra a proposé de ne pas dormir la semaine. Ils ont repris un café. Rangé la carte. Refait les calculs. Réfléchi encore. Septembre est arrivé. La rentrée. Ils ont dépensé 2000 DA en café pour des vacances qu’ils n’ont pas prises. Bonne affaire. Sauf que Sabri ne le sait pas, en octobre il va avoir une crise cardiaque. Sabra sera malheureuse. Mais l’année prochaine, elle ira en vacances à l’enterrement de Sabri. C’est juste à côté.