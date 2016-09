La voiture et la pompe à essence

Réagissez

Chaque automobiliste algérois coincé dans la circulation l’aura compris, c’est aujourd’hui que s’ouvre le Forum international de l’énergie à Alger. Entre klaxons furieux et crises de nerfs, c’est un casse-tête à résoudre pour les producteurs de pétrole : comment produire moins pour faire remonter les prix, ce qui équivaut à vendre moins, donc finalement à gagner moins, mais finalement plus en marges bénéficiaires sur le long terme.

Problème qui a l’air complexe mais dont les options sont en réalité très simples, vendre peu et cher ou vendre beaucoup mais pas cher, avec l’idéal, vendre beaucoup et cher, et le scénario-catastrophe, vendre peu et pas cher. Tout cela autour d’une énergie fossile qui s’épuise mais alimente toujours des guerres régulières loin d’être épuisées.

Pendant que ces questions cruciales se débattent aujourd’hui sur fond de croissance ralentie et de recours à d’autres types d’énergie, l’automobiliste coincé à Alger continue de dépenser l’énergie du pétrole en laissant tourner son moteur dans la circulation, à cause d’une réunion justement pour limiter la production du pétrole.

Car le problème peut être ainsi résumé : l’automobiliste ne produit pas d’essence, il en achète, il aimerait donc qu’elle soit moins chère. Le pompiste par contre vend de l’essence, il aimerait donc qu’elle soit plus chère. Jusque-là, tout est logique, sauf si le pompiste a lui-même une voiture, ce qui complique le tout et pose le cas de l’Algérie, qui ne produit pas de voitures et raffine peu de pétrole, mais qui consomme autant que n’importe qui.

Vaut-il mieux dépenser moins ou gagner plus ? Vaut-il mieux rouler moins vite et aller plus loin ? Pour l’Algérie, qui n’a pas de grosses capacités de production, il suffirait d'un rien, d’une entente entre les deux ennemis du golfe Persique, Iran et Arabie Saoudite, pour que l’Algérie respire. Et que nos ministres milliardaires puissent enfin finaliser l’achat de leur troisième appartement à Paris.