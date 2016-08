La solitude du (non) coureur

Réagissez

Petit choc d’itinéraires. Pendant que le seul Président en course envoyait un message à Ifri, de Zéralda, les deux seuls médaillés olympiques envoyaient un message à Alger de Rio.

Les contenus ne sont évidemment pas les mêmes. Pour le premier, il s’agissait encore de parler de «l’incontournabilité des réformes», comme si les Algériens n’avaient pas déjà intégré cette idée depuis des décennies. Pour Makhloufi et Bourrada, il s’agissait surtout d’un coup de colère envers leurs responsables de la délégation aux JO. Pour le premier, il était surtout question d’envoyer un message automatique pour la commémoration du Congrès de la Soummam, en gros le même message que celui de l’année dernière et celui d’il y a deux ans. Pour les seconds, ils sont allés plus loin, dénonçant l’attitude des responsables en vacances à Rio, qui ont utilisé les voitures de la délégation au lieu de les allouer aux athlètes. Là où le premier a évoqué les menaces extérieures, les seconds ont parlé de sabotage et de décadence à l’intérieur. Là où le Président a souligné les erreurs de gestion du passé — pas les siennes mais celles de Chadli —, les deux sportifs ont parlé des erreurs du présent, celles qui engagent le futur. On pourrait croire que l’un et les autres sont déconnectés, mais le premier a dû voir les médaillés courir en direct sur une chaîne étrangère et les deux médaillés voir plusieurs fois le Président assis en différé à la Télévision nationale.

La vie est un sprint, une course de demi-fond ou de fond, c’est selon. Le coureur a sûrement compris quelque chose que celui qui ne court pas n’a pas encore intégré. Peut-être parce que sur un stade, les concurrents le savent, un retard de 10 mètres à chaque tour occasionne un retard de 20 mètres sur un 800 mètres et de 37,50 m sur un 1500. Avantage quand même à l’immobile, qui ne court pas. Il n’est ni en retard ni en avance, est premier et dernier en même temps. Mais il n’aura jamais de médaille.