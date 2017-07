Réagissez

Tout le monde la connaît et tente de vivre avec, tant bien que mal. Elle s'appelle la chance, mais peu connaissent son jumeau inverse, qui n'est pas son contraire et n'est pas la malchance. On l'appelle la Sanche, dont l'exemple le plus connu est lié à l'actualité du pays. Au moment où les caisses sont vides, aussi vides que la vision des dirigeants qui les ont vidées, deux événements représentant les deux courants bêta-bloquants apparaissent au même temps. La ministre de la Poste décide d'imposer l'arabe classique comme langue unique de la Poste, pendant que des députés proposent une loi pour gérer la tenue vestimentaire des femmes, jugée pas assez classique.

Pour la première il y avait d'autres priorités, l'augmentation du débit internet ou au moins la baisse de ses tarifs, l'introduction du m-paiement ou toute autre initiative d'entrée dans le monde numérique moderne. Pour le deuxième, ils n'ont pas trouvé d'autres urgences, développement, lutte contre la corruption ou tout autre mécanisme législatif pour pousser vers une justice indépendante. La Sanche? Elle est là, les deux courants les plus rétrogrades se sont ligués pour tenter un futur très discutable là où le pays a besoin d'invention. La Sanche ? La ministre des Postes est nommée par le régime, le même qui a nommé Bouchouareb, Ouyahia ou Boudiaf l'ex-non-regretté ministre de la Santé. Les députés sont élus par le peuple, le même qui a voté FIS et qui vote FLN quand la banane est trop chère. La Sanche qu'il y' a des pays mal gouvernés mais avec une société dynamique et des pays avec une société bloquée avec un régime dynamique. La malsanche est d'avoir une société fermée gouvernée par un régime fermé.

Allah yekhedjha 3la khir.